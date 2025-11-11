Нутрициолог назвала топ-5 неочевидных признаков дефицита витамина D
Нутрициолог Макарова: похудение и качество волос зависит от витамина D
Постоянная усталость, раздражительность и лишний вес, который не уходит, — что между ними общего? Оказывается, все это может быть симптомами нехватки «солнечного» витамина.
Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» заявила, что дефицит витамина D легко спутать с другими состояниями, однако есть ключевые сигналы организма, которые нельзя игнорировать.
- «Проснулась и уже уставшая» — хронический упадок сил.
- Проблемы с зубами — быстрое возникновение кариеса.
- Ухудшение состояния волос — они становятся тусклыми и начинают выпадать.
- Невозможность похудеть — при правильном питании вес стоит на месте из-за замедления метаболизма.
- Нарушение менструального цикла у женщин.
«Если большое количество из этих признаков присутствует, то велика вероятность, что это дефицит витамина D», — отметила спикер.
Она добавила, что для поддержания витамина D в рацион стоит включить жирные сорта рыбы, яичные желтки и печень.
«Дефицит витаминов определяется только по анализам, и есть некоторые нюансы, которые стоит обсудить с врачом. К этому ни в коем случае нельзя относиться поверхностно», — предупредила Макарова.