Нутрициолог назвала топ-5 неочевидных признаков дефицита витамина D

11 ноября 2025, 16:52

Нутрициолог Макарова: похудение и качество волос зависит от витамина D

Фото: iStock/ronstik

Постоянная усталость, раздражительность и лишний вес, который не уходит, — что между ними общего? Оказывается, все это может быть симптомами нехватки «солнечного» витамина.





Нутрициолог Алла Макарова в беседе с «Радио 1» заявила, что дефицит витамина D легко спутать с другими состояниями, однако есть ключевые сигналы организма, которые нельзя игнорировать.





«Проснулась и уже уставшая» — хронический упадок сил.

Проблемы с зубами — быстрое возникновение кариеса.

Ухудшение состояния волос — они становятся тусклыми и начинают выпадать.

Невозможность похудеть — при правильном питании вес стоит на месте из-за замедления метаболизма.

Нарушение менструального цикла у женщин.

«Если большое количество из этих признаков присутствует, то велика вероятность, что это дефицит витамина D», — отметила спикер.

«Дефицит витаминов определяется только по анализам, и есть некоторые нюансы, которые стоит обсудить с врачом. К этому ни в коем случае нельзя относиться поверхностно», — предупредила Макарова.