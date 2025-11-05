Варенье или джем? Диетолог назвал неожиданную пользу десертов

05 ноября 2025, 18:45

Диетолог Бобровский: джем полезнее варенья, если в нем меньше сахара

Фото: iStock/margouillatphotos

На полках магазинов рядом с традиционным вареньем красуются джемы, которые многие считают более современным и полезным аналогом. Так ли это на самом деле? И чем эти два продукта отличаются друг от друга с точки зрения пользы?





Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что разница между вареньем и джемом есть, и она касается не только консистенции, но и состава, а значит, и пользы для нашего здоровья.





«Технологически у джема немножко другое приготовление, и при определенных условиях джем может оказаться предпочтительнее», — отметил он.

«К тому же, в джем в процессе производства добавляют пектин, а это санитар кишечника. Пектин — это полезное пищевое волокно, которое улучшает пищеварение и помогает выводить токсины», — пояснил эксперт.