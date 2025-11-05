Варенье или джем? Диетолог назвал неожиданную пользу десертов
Диетолог Бобровский: джем полезнее варенья, если в нем меньше сахара
На полках магазинов рядом с традиционным вареньем красуются джемы, которые многие считают более современным и полезным аналогом. Так ли это на самом деле? И чем эти два продукта отличаются друг от друга с точки зрения пользы?
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Андрей Бобровский в беседе с «Радио 1» заявил, что разница между вареньем и джемом есть, и она касается не только консистенции, но и состава, а значит, и пользы для нашего здоровья.
«Технологически у джема немножко другое приготовление, и при определенных условиях джем может оказаться предпочтительнее», — отметил он.
По его словам, джем может немного выигрывать, если он с минимальным количеством термообработки и содержит меньше сахара.
«К тому же, в джем в процессе производства добавляют пектин, а это санитар кишечника. Пектин — это полезное пищевое волокно, которое улучшает пищеварение и помогает выводить токсины», — пояснил эксперт.
Однако, Бобровский дополнил, что у джема в процессе приготовления будет сохраняться меньше витаминов из-за более длительного кипения.
Таким образом, однозначного победителя нет. Полезность продукта сильно зависит от конкретной технологии и рецептуры. Если вы выбираете джем с пониженным содержанием сахара и добавлением пектина, он может быть полезнее классического варенья. Но в целом, оба продукта остаются в категории десертов, употреблять которые стоит в умеренных количествах.