В Подмосковье за полгода произвели более 475 тонн рыбы

12 августа 2025, 13:52

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Свыше 475 тонн товарной рыбы произвели рыбоводческие хозяйства Московской области за два квартала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.





Из общего объёма 369 тонн рыбы вырастили в прудовых хозяйствах, а ещё еще 106 тонн — в современных установках замкнутого водоснабжения.





«Крупнейшими производителями рыбы в Подмосковье стали Егорьевский рыбокомбинат ЦНА, Бисеровский рыбокомбинат, рыбхоз «Клинский» и ряд других предприятий», — отмечается в сообщении.