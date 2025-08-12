В Подмосковье за полгода произвели более 475 тонн рыбы
Свыше 475 тонн товарной рыбы произвели рыбоводческие хозяйства Московской области за два квартала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Из общего объёма 369 тонн рыбы вырастили в прудовых хозяйствах, а ещё еще 106 тонн — в современных установках замкнутого водоснабжения.
«Крупнейшими производителями рыбы в Подмосковье стали Егорьевский рыбокомбинат ЦНА, Бисеровский рыбокомбинат, рыбхоз «Клинский» и ряд других предприятий», — отмечается в сообщении.В Московской области выращивают разные виды рыб, в том числе осетра, форель, клариевого сома, белого амура и карпа. Открывать и наращивать производство помогают действующие в регионе меры поддержки рыбоводства. Их полный список размещён на портале «Мой АПК».