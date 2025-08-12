Депутат объяснил, как достичь базового дохода
В России предложили ввести универсальный базовый доход, заявил вице-спикер Госдумы и депутат фракции «Справедливая Россия — За Правду» Александр Бабаков, передаёт ТАСС.
На пресс‑конференции, посвящённой анализу ситуации с зарплатами и пенсиями, он отметил, что для внедрения универсальных выплат потребуется кардинальная переработка кредитно‑денежной политики: технологический суверенитет, по его словам, нельзя обеспечить за счёт дешёвой рабочей силы. Бабаков подчеркнул, что его партия давно выступает за базовый доход и видит в нём основу социальной защиты. По его словам, у страны есть и ресурсы, и возможности для реализации такой схемы.
Концепция предполагает регулярные выплаты всем гражданам независимо от занятости, уровня дохода и социального положения. Парламентарий считает, что это могло бы способствовать улучшению демографии, созданию более комфортной среды, реализации инфраструктурных проектов и повышению социальной защищённости.
Согласно опросу, идею безусловного базового дохода поддерживают 56% россиян; чаще её одобряют мужчины (59%) по сравнению с женщинами (52%), а также люди в возрасте 35–44 лет (59%). Молодёжь 25–34 лет и люди старше 45 лет поддерживают инициативу несколько реже (55% и 56% соответственно). Респонденты полагают, что удовлетворение базовых потребностей поможет им в личном развитии.
