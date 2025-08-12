Депутат объяснил, как достичь базового дохода

12 августа 2025, 13:54

Бабаков: изменение кредитно-денежной политики поможет достичь базового дохода

Фото: istockphoto/Vershinin

В России предложили ввести универсальный базовый доход, заявил вице-спикер Госдумы и депутат фракции «Справедливая Россия — За Правду» Александр Бабаков, передаёт ТАСС.