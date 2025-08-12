В Роскомнадзоре рассказали о новой двухэтапной мошеннической схеме
Мошенники начали использовать новую двухэтапную схему обмана с звонками «от курьера» и якобы сотрудников Роскомнадзора, сообщили в ведомстве 12 августа.
Схема выглядит так: сначала злоумышленники звонят от имени службы доставки цветов и просят подтвердить заказ кодом из СМС. После этого звонок прерывается, и жертве поступает второй вызов от «сотрудника Роскомнадзора», который предупреждает не вступать в переписку с фальшивой курьерской службой.
Позже мошенники вновь выходят на связь, уже под видом работников ведомства, и утверждают, что у человека похищены персональные данные. Для усиления доверия жертву могут перевести на «сотрудников» ЦБ РФ, Росфинмониторинга или якобы правоохранительных органов. Под разными предлогами мошенники заставляют оформить кредит и перевести деньги на так называемый «безопасный счёт».
Ранее, 7 августа, МВД также предупреждало о рассылке поддельных писем от Госавтоинспекции: в сообщениях говорится о нарушении ПДД и необходимости оплатить штраф до указанной даты, к письму прикреплён PDF, стилизованный под официальное постановление. Через такие файлы злоумышленники похищают данные банковских карт или устанавливают вредоносное ПО.
