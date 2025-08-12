В Роскомнадзоре рассказали о новой двухэтапной мошеннической схеме

12 августа 2025, 12:31

РКН: в новой двухэтапной мошеннической схеме участвует служба доставки

Фото: istockphoto/nevodka

Мошенники начали использовать новую двухэтапную схему обмана с звонками «от курьера» и якобы сотрудников Роскомнадзора, сообщили в ведомстве 12 августа.