Нутрициолог предупредила о вреде шашлыка и назвала более полезную альтернативу

29 апреля 2026, 10:11

Нутрициолог Ромашина: Людям с язвой и гастритом стоит отказаться от шашлыка

За один прием пищи не стоит съедать более 300 граммов шашлыка, чтобы не навредить здоровью. Об этом рассказала специалист в области РПП, нутрициолог Ольга Ромашина.





Эксперт пояснила, что чрезмерное употребление шашлыка может привести к появлению чувства тяжести, сонливости и дискомфорта в желудке. При этом людям с гастритом, язвой или панкреатитом стоит вовсе отказаться от мяса, приготовленного на углях.



С осторожностью есть шашлык стоит и страдающим заболеваниями почек и подагрой. При этом избыток соли и холестерина в жареной свинине или баранине опасен для гипертоников и людей с сердечно-сосудистыми патологиями, подчеркнула Ромашина.





«Кроме того, шашлык не стоит давать детям до пяти лет, так как их пищеварительная система еще слишком нежная для тяжелых волокон мяса. Зато ребенку вполне можно предложить кусочек пожаренной на огне диетической птицы — курицы или индейки», — добавила нутрициолог в разговоре с Москвой 24.