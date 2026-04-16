Нутрициолог Бурлакова посоветовала есть орешки и авокадо после ссор с супругами
Для того чтобы стресс не приводил к увеличению веса, важно не заедать его сладостями и булочками, рассказала нутрициолог Ольга Бурлакова, отметив, что ссору с мужем лучше заесть орешками.
Она подчеркнула, что важнее всего не пытаться заглушить стресс конфетами, выпечкой или алкоголем. После ссоры с мужем можно съесть банан, богатый магнием, погрызть семечки или орешки, поскольку процесс пережёвывания расслабляет.
«Можно съесть какую-нибудь вкусную рыбу с овощами, потому что омега-3 и белок успокаивают при стрессе. Также можно съесть авокадо с тыквенными семечками — в семечках есть магний, который снимает чувство тревожности», — добавила Бурлакова в разговоре с Life.ru.Эксперт посоветовала держать при себе орешки или семечки, чтобы не срываться на сладкое во время стрессовых ситуаций. При их употреблении происходит насыщение, восстановление и успокоение, заключила Бурлакова.