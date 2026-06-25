Диетолог назвала продукты, которые могут привести к отравлению в жару

25 июня 2026, 22:32

Врач Кашух: шаурма и нарезанные фрукты опасны в жару

Фото: iStock/Majopez

Летом растет число пищевых отравлений и кишечных инфекций, поскольку в жаркую погоду бактерии в продуктах быстро размножаются. Об этом рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.





В разговоре с Life.ru специалист пояснила, что главную опасность представляет уличная еда, а точнее, нарушение санитарных норм при ее приготовлении и хранении.





«Любой продукт, пролежавший более двух часов на жаре и на открытом воздухе, становится потенциально опасным для здоровья. Однако некоторые блюда действительно портятся быстрее из-за своих свойств — готовить их лучше дома, а в уличных заведениях выбирать более безопасные варианты», — отметила Кашух.