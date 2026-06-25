Диетолог назвала продукты, которые могут привести к отравлению в жару
Врач Кашух: шаурма и нарезанные фрукты опасны в жару
Летом растет число пищевых отравлений и кишечных инфекций, поскольку в жаркую погоду бактерии в продуктах быстро размножаются. Об этом рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
В разговоре с Life.ru специалист пояснила, что главную опасность представляет уличная еда, а точнее, нарушение санитарных норм при ее приготовлении и хранении.
«Любой продукт, пролежавший более двух часов на жаре и на открытом воздухе, становится потенциально опасным для здоровья. Однако некоторые блюда действительно портятся быстрее из-за своих свойств — готовить их лучше дома, а в уличных заведениях выбирать более безопасные варианты», — отметила Кашух.
Самыми рискованными продуктами в жару эксперт назвала шаурму, хот-доги и сэндвичи с соусами, где быстро размножаются бактерии, из-за чего увеличивается риск заражения сальмонеллами, кампилобактерами и кишечной палочкой. Опасность также представляют плохо вымытые свежие овощи, зелень, фрукты и ягоды, а также продающиеся на улице нарезанные арбузы, дыни и фруктовые салаты.
Кашух посоветовала покупать готовую еду только в проверенных местах и отказаться от блюд, которые лежат не в холодильнике, а также выглядят заветренными или несвежими.