Диетолог развеял распространенный миф о кофе
Диетолог Александр Бурлаков в личном блоге сообщил, что употребление кофе не приводит к дефициту витаминов.
По словам специалиста, некоторые считают, что кофе мешает усвоению витаминов группы B. Исследование показало, что у тех, кто выпивает более четырех чашек кофе в день, уровень витамина B9 в крови снижается на 11,7%, B6 — на 14,1%, а B2 — на 5,5%.
Однако эти результаты следует рассматривать с осторожностью, так как они основаны на наблюдениях и не исключают, что люди, потребляющие много кофе, могут иметь менее разнообразный рацион, подчеркнул медик. В другом исследовании, где учитывалось качество питания участников, негативное влияние кофе на здоровье не было обнаружено, заключил Бурлаков.
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