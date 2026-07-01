Диетолог развеял распространенный миф о кофе

01 июля 2026, 19:53

Диетолог Бурлаков: Кофе не препятствует усвоению витаминов группы B

Фото: iStock/iWichy

Диетолог Александр Бурлаков в личном блоге сообщил, что употребление кофе не приводит к дефициту витаминов.