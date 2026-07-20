Нутрициолог Мигаль призвал сократить употребление соли для здоровья сердца
Из-за летней жары сердце и сосуды работают на пределе, особенно при наличии проблем с давлением. Поддержать сердечно-сосудистую систему можно с помощью диеты DASH. Об этом рассказал нутрициолог Ефим Мигаль.
По его словам, эффективность этой диеты подтверждена серьезными исследованиями. Так, система предполагает ограничить в рационе соль, в том числе, которая содержится в фастфуде, копченостях и чипсах.
«Именно натрий задерживает жидкость, увеличивает объем крови и давит на стенки артерий. Второй опасный компонент — добавленный сахар из газировок, магазинных десертов и булок, который тоже поднимает давление», — приводят argumenti.ru слова Мигаля.
Основу рациона должны составлять нежирные сорта мяса и рыбы, свежих овощей, зелени, цельнозерновых круп и орехов. Также важно соблюдать питьевой режим. При правильном сочетании продуктов можно почувствовать себя лучше уже через пару недель, заключил нутрициолог.
Тем временем врач-эндокринолог, нутрициолог «СМ-Клиника» Дарья Хайкина посоветовала в беседе с RT во время жары поддерживать водный баланс с помощью продуктов, богатых водой и электролитами.
«Продукты с высоким содержанием воды и электролитов особенно полезны летом. Они помогают поддерживать водный баланс, нормальное артериальное давление, работу мышц и хорошее самочувствие. К тому же все они традиционно занимают важное место в летнем рационе», — пояснила эксперт.
Так, эффективно утоляют жажду и восполняют потерю жидкости в организме огурцы, арбуз, кокосовая вода, кабачки и клубника.