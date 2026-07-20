Нутрициолог Мигаль призвал сократить употребление соли для здоровья сердца

20 июля 2026, 19:31

Фото: iStock/yalcinsonat1

Из-за летней жары сердце и сосуды работают на пределе, особенно при наличии проблем с давлением. Поддержать сердечно-сосудистую систему можно с помощью диеты DASH. Об этом рассказал нутрициолог Ефим Мигаль.





По его словам, эффективность этой диеты подтверждена серьезными исследованиями. Так, система предполагает ограничить в рационе соль, в том числе, которая содержится в фастфуде, копченостях и чипсах.





«Именно натрий задерживает жидкость, увеличивает объем крови и давит на стенки артерий. Второй опасный компонент — добавленный сахар из газировок, магазинных десертов и булок, который тоже поднимает давление», — приводят argumenti.ru слова Мигаля.

«Продукты с высоким содержанием воды и электролитов особенно полезны летом. Они помогают поддерживать водный баланс, нормальное артериальное давление, работу мышц и хорошее самочувствие. К тому же все они традиционно занимают важное место в летнем рационе», — пояснила эксперт.