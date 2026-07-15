«Починить сломанный аппетит»: Нутрициолог рассказала, что делать, если хочется сладкого и жирного

15 июля 2026, 15:11

Нутрициолог Савельева: сладкое лучше заменить сухофруктами

Фото: istockphoto/RossHelen

Чувство, что вы — «чёрная дыра» и хотите есть даже после сытного обеда, знакомо многим. Особенно остро оно проявляется в городском ритме жизни.





Эксперт по пищевому поведению Дарья Савельева в беседе с «Радио 1» заявила, что дело не в силе воли, а в физиологии.





«Стабильная сытость и хорошее самочувствие обеспечиваются именно объёмом порций. Если желудок не получил механического растяжения, он не даст сигнала о насыщении. 400–500 граммов порций для девушки — это нормальная ситуация», — отметила она.

«У нас есть обязательный набор продуктов: белки, жиры, углеводы. Из него можно творить всё что угодно, даже пиццу из нормальных продуктов. Если скачет аппетит и хочется сладкого — лучше заменить сухофрукты на пару квадратиков горького шоколада. Я долго боролась с этим паттерном, но потом уступила "пешку" и выиграла партию. Не надо с собой бороться, иногда это выгоднее», — резюмировала Савельева.