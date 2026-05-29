«Нужна помощь»: Нарколог рассказал, чем вейп опасен для подростков и как избежать зависимости
Многие родители считают электронные сигареты «меньшим злом» по сравнению с обычными. Однако специалисты называют это фатальной ошибкой.
Заместитель главного врача Московского областного наркологического диспансера Александр Дмитриев в беседе с «Радио 1» объяснил, почему подростки привыкают к никотину в разы быстрее взрослых, и какую роль в профилактике должны играть не только запреты, но и доверительные разговоры.
«Подростковый мозг активно развивается, и никотин быстро всасывается, встраивается в процессы синтеза дофамина — гормона удовольствия. Это способствует формированию привычки и её переходу в постоянную зависимость в сжатые сроки», — предупредил он.
Главные опасности подросткового курения:
- Зависимость формируется за несколько недель, а не за годы, как у взрослых;
- Привыкание протекает в более тяжёлой форме: подростки выкуривают (или парят) больше за сутки;
- Курение в этом возрасте повышает риск перехода к другим психоактивным веществам.
«Профилактика курения должна быть разной для детей и взрослых. Если взрослым нужна помощь в отказе от уже сформировавшейся привычки, то подросткам — предотвращение самого начала. Для подростков акцент делается на предотвращении начала привычки через социальные и психологические механизмы», — пояснил эксперт.
Что делать родителям:
- Не запрещать, а объяснять реальные последствия (влияние на мозг, внешность, здоровье зубов и кожи);
- Обращать внимание на компанию ребёнка;
- При первых подозрениях не стесняться обращаться к школьному психологу или наркологу.