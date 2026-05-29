«Нужна помощь»: Нарколог рассказал, чем вейп опасен для подростков и как избежать зависимости

29 мая 2026, 13:44

Врач Дмитриев: курение в подростковом возрасте переходит в другие зависимости

Фото: iStock/DragonImages

Многие родители считают электронные сигареты «меньшим злом» по сравнению с обычными. Однако специалисты называют это фатальной ошибкой.





Заместитель главного врача Московского областного наркологического диспансера Александр Дмитриев в беседе с «Радио 1» объяснил, почему подростки привыкают к никотину в разы быстрее взрослых, и какую роль в профилактике должны играть не только запреты, но и доверительные разговоры.





«Подростковый мозг активно развивается, и никотин быстро всасывается, встраивается в процессы синтеза дофамина — гормона удовольствия. Это способствует формированию привычки и её переходу в постоянную зависимость в сжатые сроки», — предупредил он.

Главные опасности подросткового курения:

Зависимость формируется за несколько недель, а не за годы, как у взрослых;

Привыкание протекает в более тяжёлой форме: подростки выкуривают (или парят) больше за сутки;

Курение в этом возрасте повышает риск перехода к другим психоактивным веществам.

«Профилактика курения должна быть разной для детей и взрослых. Если взрослым нужна помощь в отказе от уже сформировавшейся привычки, то подросткам — предотвращение самого начала. Для подростков акцент делается на предотвращении начала привычки через социальные и психологические механизмы», — пояснил эксперт.

Что делать родителям: