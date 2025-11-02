Мальдивы первыми в мире ввели запрет на курение для поколения
Мальдивы стали первой в мире страной, где действует запрет на курение для поколения. Об этом информирует The Guardian.
С 1 ноября 2025 года вводится запрет на покупку, употребление и получение табачных изделий для лиц, родившихся после 1 января 2007 года. Это ограничение касается всех видов табака, включая традиционные и электронные сигареты. Розничные продавцы обязаны проверять возраст покупателей, чтобы не допустить продажу табачных изделий несовершеннолетним.
Запрет также распространяется на иностранных граждан, находящихся на территории страны. Электронные сигареты и вейпы остаются полностью запрещёнными для всех, независимо от возраста. За нарушение правил предусмотрены штрафы: 50 000 руфий (примерно 262 тысячи рублей) за продажу табачных изделий несовершеннолетнему и 5 000 руфий (около 26 тысяч рублей) за использование вейпа.
