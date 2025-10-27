«Соскинг»: Психотерапевт назвал современный тренд способом борьбы с курением

27 октября 2025, 17:47

Психотерапевт Теслер: сосание пустой соски поможет бросить курить

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

Современное поколение продолжает искать нестандартные формы борьбы с депрессией и тревогой с помощью нового тренда — «соскинга». Это когда, казалось бы, взрослые люди успокаиваются с помощью сосок-пустышек. Мода пришла из Китая, в сети массово распространяются ролики, в которых взрослые сосут соски в машинах, на работе и дома. Бизнесмены, поддерживая тренд, начали выпускать соответствующие пустышки подходящего размера и дизайна.





Психиатр, сексолог, академик Российской Академии медико-технических наук Александр Теслер в беседе с «Радио 1» заявил, что ничего страшного в этом явлении нет.





«Это очень бюджетно, потому что пустая соска стоит копейки. Самое главное — мыть ее, если упадает на пол. Это явление как в старом анекдоте: многодетного отца спросили, любит ли он детей, а он ответил, что не любит, но ему нравится сам процесс. Если людям нравится сосать соску, то они имеют право, они свободные», — сказал он.

«Бросающие курить люди то семечки грызут, то лед сосут, а вот теперь могут соску. Нравственности и воспитанию подрастающего поколения это не угрожает никоим образом», — отметил эксперт.