«Нужны четыре условия»: Россиянам раскрыли реальную формулу счастья

29 апреля 2026, 10:55

Врач Соломатина: формула счастья состоит из четырех пунктов

Зачастую в межсезонье организм испытывает пустоту и апатию. Однако, по мнению специалистов, можно себе помочь наладить состояние и настроение.





Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что в организму нужно относится как с сосуду — то есть наполнять его полезным, тогда он будет отвечать тем же.



По словам эксперта, чтобы организм мог справляться со стрессом и испытывать счастье, нужны четыре условия:





Разнообразная, нежареная, непереработанная пища с обилием клетчатки, белка и здоровых жиров;

Адекватное количество воды — в клетках должна быть правильная вязкость для работы митохондрий;

Регулярное движение — любой спорт или долгие прогулки для выброса эндорфинов;

Живое общение — встречи с друзьями, тисканье домашних питомцев, объятия с детьми для окситоцина.

«Убираем еду, в которой много добавленного сахара, консервантов, жареного, соли (она задерживает жидкость). Не жарим — потому что этот процесс разрушает всё. Паровая, тушёная, отварная, запечённая — вот что работает», — добавила диетолог.