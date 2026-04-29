«Нужны четыре условия»: Россиянам раскрыли реальную формулу счастья
Врач Соломатина: формула счастья состоит из четырех пунктов
Зачастую в межсезонье организм испытывает пустоту и апатию. Однако, по мнению специалистов, можно себе помочь наладить состояние и настроение.
Врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Радио 1» заявила, что в организму нужно относится как с сосуду — то есть наполнять его полезным, тогда он будет отвечать тем же.
По словам эксперта, чтобы организм мог справляться со стрессом и испытывать счастье, нужны четыре условия:
- Разнообразная, нежареная, непереработанная пища с обилием клетчатки, белка и здоровых жиров;
- Адекватное количество воды — в клетках должна быть правильная вязкость для работы митохондрий;
- Регулярное движение — любой спорт или долгие прогулки для выброса эндорфинов;
- Живое общение — встречи с друзьями, тисканье домашних питомцев, объятия с детьми для окситоцина.
«Убираем еду, в которой много добавленного сахара, консервантов, жареного, соли (она задерживает жидкость). Не жарим — потому что этот процесс разрушает всё. Паровая, тушёная, отварная, запечённая — вот что работает», — добавила диетолог.