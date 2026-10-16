«Нужно себя обследовать»: Врач рассказала, какие симптомы могут указывать на рак молочной железы

16 октября 2026, 12:12

Гинеколог Ерофеева: на рак молочной железы могут указывать выделения из сосков

Фото: iStock/macniak

Многие женщины вспоминают о гинекологе только тогда, когда что-то начинает беспокоить. Однако специалисты отмечают, что нельзя так пренебрегать своим здоровьем.





Врач-гинеколог, акушер Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» рассказала, почему такой подход опасен и какие обследования должны быть регулярными в разном возрасте.





«Для того чтобы ухватить процесс на самых ранних стадиях, нужно в отсутствие симптомов регулярно наблюдаться у гинеколога. Женщины репродуктивного возраста должны приходить на осмотр к гинекологу два раза в год. При необходимости врач назначает дополнительные обследования: ультразвуковое сканирование, в обязательном порядке берёт мазки на флору и на онкоцитологию, внимательно осматривает шейку матки. Если что-то насторожило — может назначить кольпоскопию», — подчеркнула она.

«После 45 лет растёт число онкологических заболеваний молочной железы. Протекают они почти бессимптомно. Женщина не сможет заметить проблему сама, если не проводит ежемесячное самообследование молочной железы. Насторожить должны втянутый сосок, необычные выделения, уплотнения и "шарики" внутри железы. В ряде случаев речь идёт о фиброзно-кистозной мастопатии — доброкачественном изменении, которое тоже связано с регулярностью менструального цикла. Но отличить доброкачественный процесс от злокачественного могут только маммография, УЗИ и компьютерная томография», — предупредила Ерофеева.