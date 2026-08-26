Гинеколог раскрыла, можно ли носить кружевное белье ежедневно

26 августа 2026, 15:56

Гинеколог Уланкина: Кружевное белье из натуральных тканей можно носить ежедневно

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

При выборе кружевного нижнего белья необходимо обратить внимание на состав ткани, качество пошива и посадку модели. Такой совет дала гинеколог, врач — эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина.





В беседе с Life.ru эксперт пояснила, что кружевное белье можно носить ежедневно, если оно имеет натуральный состав. Также допускается сочетание натуральных материалов с кружевом в виде украшения. При этом синтетическое белье долго носить не стоит.



Кроме того, важно, чтобы модель была качественно пошита, хорошо сидела и была по размеру. В противном случае декоративные элементы или швы могут натирать кожу или вызывать раздражение.





«Грубая ткань в таких условиях сильнее натирает, а материал, который плохо отводит влагу, способствует её накоплению. В результате может появиться покраснение, зуд и дискомфорт. Однако считать любую синтетику вредной неправильно – современные искусственные материалы заметно различаются по своим свойствам», — подчеркнула Уланкина.