«Опухоль растет»: Гинеколог развеяла распространенный миф о раке яичников

15 октября 2026, 16:13

Гинеколог Ерофеева: боли внизу живота не являются признаком рака яичников

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

В сети появилась новость о том, что частые вздутия живота у женщин могут указывать на рак яичника. Специалисты утверждают: такой симптом особенно критичен, если к нему присоединяются боли внизу живота, изменения стула и учащенное мочеиспускание.





Однако врач-гинеколог, акушер Любовь Ерофеева в беседе с «Радио 1» отметила, что спешить с выводами не стоит.





«У всех людей разные пороги болевой чувствительности и разные ощущения от того, что происходит в животе и кишечнике. Кто-то воспринимает это как вздутие, а у кого-то растёт опухоль, которая занимает определённую площадь, а брюшная полость имеет ограничения», — объяснила она.

«В дальнейшем это может подтвердиться как доброкачественными, так и злокачественными новообразованиями генитальной сферы.

Что касается кровянистых выделений во время сексуальных контактов, то это возможно при раке шейки матки, опухолях влагалища и нижнего репродуктивного тракта, а также при раке матки. Но это уже сигналы того, что процесс пошёл», — предупредила Ерофеева.