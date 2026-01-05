Достижения.рф

«Объем пугает»: Психолог дала советы по подготовке к зимней сессии

Психолог Юданова: во время подготовки к экзаменам важно находить время на отдых
Долгожданные зимние праздники не отменяют сессию у студентов и пробные ОГЭ и ЕГЭ у старшеклассников. Как не сойти с ума во время подготовки?



Семейный психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» дала рекомендации школьникам и студентам по подготовке к экзаменам.

  • Планируйте свое время: огромный объем изучаемого материала пугает, начните с малого, обозначьте тайм-менеджмент. Заранее распишите в ежедневнике все свои билеты по дням недели. Начинайте учить 1-3 билета в день;
  • Вовремя принимайте пищу и спите не менее 7-8 часов в день;
  • Между изучением билетов планируйте время для отдыха;
  • Не забывайте общаться с друзьями;
  • Занимайтесь спортом;
  • Смотрите любимые фильмы, гуляйте на свежем воздухе, не игнориуйте свое хобби.

«Любые активности дадут вам заряд энергии и прилив сил. Главное — сохранять баланс, чередовать учебу с отдыхом. Делиться переживаниями с близкими и не замыкаться в себе», — посоветовала Юданова.

