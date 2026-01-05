«Объем пугает»: Психолог дала советы по подготовке к зимней сессии

05 января 2026, 11:41

Психолог Юданова: во время подготовки к экзаменам важно находить время на отдых

Фото: iStock/Chainarong Prasertthai

Долгожданные зимние праздники не отменяют сессию у студентов и пробные ОГЭ и ЕГЭ у старшеклассников. Как не сойти с ума во время подготовки?





Семейный психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» дала рекомендации школьникам и студентам по подготовке к экзаменам.





Планируйте свое время: огромный объем изучаемого материала пугает, начните с малого, обозначьте тайм-менеджмент. Заранее распишите в ежедневнике все свои билеты по дням недели. Начинайте учить 1-3 билета в день;

Вовремя принимайте пищу и спите не менее 7-8 часов в день;

; Между изучением билетов планируйте время для отдыха;

Не забывайте общаться с друзьями;

Занимайтесь спортом;

Смотрите любимые фильмы, гуляйте на свежем воздухе, не игнориуйте свое хобби.

«Любые активности дадут вам заряд энергии и прилив сил. Главное — сохранять баланс, чередовать учебу с отдыхом. Делиться переживаниями с близкими и не замыкаться в себе», — посоветовала Юданова.