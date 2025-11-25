Гастроэнтеролог назвала продукты, которые помогают вырабатывать «гормон счастья»

25 ноября 2025, 17:21

Врач Чистик: индейка поможет поддержать эмоциональное равновесие осенью

Фото: iStock/gbh007

Осенью и зимой из-за уменьшения светового дня у многих людей снижается выработка серотонина — одного из ключевых «гормонов счастья». В этот период важно поддерживать организм через питание. Об этом предупредила гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.





По её словам, ключевую роль играет аминокислота триптофан, из которой организм синтезирует серотонин с помощью витаминов группы B, магния, цинка и сложных углеводов.





«Еда — это простой и природный способ помочь организму. Продукты, богатые триптофаном, в сочетании с витаминами группы B, магнием, цинком и сложными углеводами становятся естественными антидепрессантами. Правильно составленный рацион работает мягко и физиологично — без резких скачков настроения и энергии», — объяснила Чистик «Газете.Ru».

«Эффекты от полного и даже частичного отказа от мяса и молочки во многом зависят от качества растительной продукции. Если альтернатива не будет содержать достаточно полезных веществ, то в организме могут возникнуть дефициты, что чревато неприятными последствиями», — предупредила врач.