Гастроэнтеролог назвала продукты, которые помогают вырабатывать «гормон счастья»
Врач Чистик: индейка поможет поддержать эмоциональное равновесие осенью
Осенью и зимой из-за уменьшения светового дня у многих людей снижается выработка серотонина — одного из ключевых «гормонов счастья». В этот период важно поддерживать организм через питание. Об этом предупредила гастроэнтеролог Скандинавского Центра Здоровья Ольга Чистик.
По её словам, ключевую роль играет аминокислота триптофан, из которой организм синтезирует серотонин с помощью витаминов группы B, магния, цинка и сложных углеводов.
«Еда — это простой и природный способ помочь организму. Продукты, богатые триптофаном, в сочетании с витаминами группы B, магнием, цинком и сложными углеводами становятся естественными антидепрессантами. Правильно составленный рацион работает мягко и физиологично — без резких скачков настроения и энергии», — объяснила Чистик «Газете.Ru».
Эксперт добавила, что в осенний и зимний период хорошо питаться рыбой жирных сортов, поскольку она обеспечивает организм омегой-3 и витамином D, который очень важен в темное время года и помогает бороться с сезонной усталостью. Кроме того, легче переносить стресс помогут яйца, молочные продукты, орехи, тёмный шоколад, бобовые, овсянка и бананы.
При этом диетолог, гастроэнтеролог первой категории Нурия Дианова заявила Общественной Службе Новостей, что полная или частичная замена мяса, молока и молочных продуктов на растительные аналоги снижает риск преждевременной смертности от заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также ежегодно предотвращает более шести тысяч смертей от хронических болезней.
«Эффекты от полного и даже частичного отказа от мяса и молочки во многом зависят от качества растительной продукции. Если альтернатива не будет содержать достаточно полезных веществ, то в организме могут возникнуть дефициты, что чревато неприятными последствиями», — предупредила врач.
Она подчеркнула, что переход на растительные продукты должен быть осознанным, а рацион оставаться сбалансированным. Отказываться от животной продукции можно постепенно, например, смешивать напополам с растительной альтернативой, заключила Дианова.