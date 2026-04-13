«Обманывают и детей, и родителей»: Россиянам рассказали, как мошенники наживаются на страхе перед экзаменами

13 апреля 2026, 16:48

Юрист Пожарская: мошенники-репетиторы предлагают детям бюджетное место

В преддверии выпускных экзаменов спрос на репетиторов взлетает до небес. Но вместе с добросовестными педагогами активизируются и злоумышленники. Они обещают золотые горы, гарантированный успех и бюджетные места за пару месяцев.





Заместитель руководителя проекта Народного Фронта «За права заемщиков», эксперт платформы «Мошеловка» Александра Пожарская в беседе с «Радио 1» рассказала, что главная уязвимость тех, кто ищет репетитора в последний момент, — это паника и неготовность к испытаниям. Мошенники прекрасно этим пользуются, создавая иллюзию быстрого и легкого успеха.





«Все мошеннические схемы, основанные на сценариях, связанных с подготовкой к экзаменам, нацелены на людей, которые уже загнали себя в стрессовую ситуацию. Потому что они не готовы к будущим испытаниям и стремятся найти очень быстро качественную подготовку с гарантированным успехом», — предупредила она.

«Чудес на свете не бывает. Даже люди, которые целый год занимаются с репетиторами, могут ошибиться на экзамене и не иметь никакой гарантии успеха. Любой репетитор, как и хороший юрист, никогда не даст гарантию», — сказала Пожарская.

«Нужно всегда проверять информацию на официальных сайтах учебных заведений. Если там нет упоминания о курсе — это наверняка обман. Опасность хуже, чем потеря денег. Неприятности могут быть куда серьезнее. В погоне за "волшебной подготовкой" обеспокоенные родители теряют бдительность и готовы переходить по любым ссылкам, которые могут быть фишинговыми, а могут содержать автоматическую загрузку вредоносного программного обеспечения, что даёт доступ к персональным данным, в том числе государственных сервисов и банков», — объяснила собеседница.