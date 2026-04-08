В МВД рассказали, как мошенники воздействуют на подростков
Мошенники используют трёхэтапную схему воздействия на несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции России».
Сначала подросток знакомится в мессенджере, соцсети или на сайте знакомств с девушкой. Позже «собеседница» просит прислать короткое видео или геолокацию.
На следующем этапе с несовершеннолетним связывается другой злоумышленник. Он представляется сотрудником украинских спецслужб и говорит, что видео и геолокация подростка будут использованы. Затем он предлагает деньги за «содействие».
После этого в переписке появляются якобы сотрудники МВД или ФСБ. Они начинают запугивать и давить на ребёнка. В ведомстве подчеркнули: верный вариант — прекратить любое общение с неизвестным и заблокировать его контакт.
Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенничества с электронными дневниками.
