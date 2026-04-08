Достижения.рф

В МВД рассказали, как мошенники воздействуют на подростков

Фото: Istock/Aleksej Sarifulin

Мошенники используют трёхэтапную схему воздействия на несовершеннолетних. Об этом сообщает Telegram-канал «Вестник киберполиции России».



Сначала подросток знакомится в мессенджере, соцсети или на сайте знакомств с девушкой. Позже «собеседница» просит прислать короткое видео или геолокацию.

На следующем этапе с несовершеннолетним связывается другой злоумышленник. Он представляется сотрудником украинских спецслужб и говорит, что видео и геолокация подростка будут использованы. Затем он предлагает деньги за «содействие».

После этого в переписке появляются якобы сотрудники МВД или ФСБ. Они начинают запугивать и давить на ребёнка. В ведомстве подчеркнули: верный вариант — прекратить любое общение с неизвестным и заблокировать его контакт.

Ранее МВД предупредило о новой схеме мошенничества с электронными дневниками.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0