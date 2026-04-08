Мошенники стали запугивать россиян налоговыми проверками по телефону
Мошенники звонят россиянам с прямых городских номеров и пугают их налоговыми проверками. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.
До 30 апреля россияне сдают налоговые декларации 3-НДФЛ за 2025 год, и пик налоговой отчётности создаёт благоприятную среду для обмана. Целевая группа схемы — физические лица, сдающие декларации, а также наёмные работники, опасающиеся претензий со стороны государства.
Аферисты представляются сотрудниками центрального аппарата ФНС. Они сообщают жертве, что при камеральной проверке банковских счетов якобы выявили оборот средств, превышающий официальные доходы. Упор делается на то, чтобы заставить россиян поверить в ложь под влиянием стресса.
Для «разблокировки счетов» или «урегулирования спора» злоумышленники просят перевести страховую сумму на «безопасный счёт» или продиктовать им код из смс. В «Мошеловке» советуют никому его не называть, так как код является ключом к личным данным и порталу «Госуслуги».
Настоящий налоговый инспектор направляет требование письменно через личный кабинет налогоплательщика или «Почту России», и ФНС никогда не требует перевода средств для разблокировки счетов.