Мошенники стали запугивать россиян налоговыми проверками по телефону

08 апреля 2026, 04:50

Мошенники звонят россиянам с прямых городских номеров и пугают их налоговыми проверками. Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе платформы «Мошеловка» Народного фронта.





До 30 апреля россияне сдают налоговые декларации 3-НДФЛ за 2025 год, и пик налоговой отчётности создаёт благоприятную среду для обмана. Целевая группа схемы — физические лица, сдающие декларации, а также наёмные работники, опасающиеся претензий со стороны государства.



