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«Обмениваться теплыми эмоциями»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 4 по 10 августа

Фото: istockphoto/urasak Suwanmake

Сатурн и планета Нептун расположатся в благоприятном аспекте трин к Ретроградному Меркурию.



В сфере карьеры поможет планирование и последовательное решение задач. Лучше быть немногословными и сдержанными в речи. Свои тайны и секреты надо тщательно хранить, присматриваться и прислушиваться к окружающей обстановке.

В любви благоприятно выражать свои чувства в словах и поступках. Желательно чаще обмениваться друг с другом теплыми эмоциями и искренними переживаниями.

В сфере здоровья надо хорошо к себе относиться с любовью и заботой.

Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака

Овну надо прислушаться к себе и к своим предчувствиям. Интуиция подскажет верный путь.

Телец будет справедлив, правдив и добьётся более высокого положения. На него можно смело рассчитывать в сложных вопросах.

Близнецов выручит красноречие и умение легко вести беседу. Хорошо им проявлять себя с лучшей стороны и быть обаятельными.

Раку надо сосредоточиться на своём благополучии. Ему нужен комфорт, удобство и уют.

Лев оправдает и оценит оказанное ему доверие. Он успешно справится со всеми задачами.

Деве на этой неделе надо отдать предпочтение качеству, а не количеству. Уместная критичность и рациональное мышление принесут пользу.

Весы станут энергичнее и успеют переделать много дел. Они будут любопытны. Проявлять интерес к новому благоприятно.

Скорпиону поможет невозмутимое спокойствие и мудрость. Ко всему следует подходить сдержанно.

У Стрельцу надо окружить себя друзьями. Оказавшись в центре внимания, он сможет себя проявить творчески и отдохнуть.

Козерогу надо больше бывать на свежем воздухе. Ему необходимо выработать оптимистичный взгляд на всё.

Водолею лучше пользоваться чувством юмора и обращать внимание на прекрасное и красивое вокруг.

Рыбы станут изобретальнее. Их идеи найдут практическое применение и реализуются в короткие сроки.

Анастасия Панченко

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