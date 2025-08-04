«Обмениваться теплыми эмоциями»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 4 по 10 августа
Сатурн и планета Нептун расположатся в благоприятном аспекте трин к Ретроградному Меркурию.
В сфере карьеры поможет планирование и последовательное решение задач. Лучше быть немногословными и сдержанными в речи. Свои тайны и секреты надо тщательно хранить, присматриваться и прислушиваться к окружающей обстановке.
В любви благоприятно выражать свои чувства в словах и поступках. Желательно чаще обмениваться друг с другом теплыми эмоциями и искренними переживаниями.
В сфере здоровья надо хорошо к себе относиться с любовью и заботой.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендация для каждого знака зодиака
Овну надо прислушаться к себе и к своим предчувствиям. Интуиция подскажет верный путь.
Телец будет справедлив, правдив и добьётся более высокого положения. На него можно смело рассчитывать в сложных вопросах.
Близнецов выручит красноречие и умение легко вести беседу. Хорошо им проявлять себя с лучшей стороны и быть обаятельными.
Раку надо сосредоточиться на своём благополучии. Ему нужен комфорт, удобство и уют.
Лев оправдает и оценит оказанное ему доверие. Он успешно справится со всеми задачами.
Деве на этой неделе надо отдать предпочтение качеству, а не количеству. Уместная критичность и рациональное мышление принесут пользу.
Весы станут энергичнее и успеют переделать много дел. Они будут любопытны. Проявлять интерес к новому благоприятно.
Скорпиону поможет невозмутимое спокойствие и мудрость. Ко всему следует подходить сдержанно.
У Стрельцу надо окружить себя друзьями. Оказавшись в центре внимания, он сможет себя проявить творчески и отдохнуть.
Козерогу надо больше бывать на свежем воздухе. Ему необходимо выработать оптимистичный взгляд на всё.
Водолею лучше пользоваться чувством юмора и обращать внимание на прекрасное и красивое вокруг.
Рыбы станут изобретальнее. Их идеи найдут практическое применение и реализуются в короткие сроки.
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