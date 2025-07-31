Стало известно, какие знаки зодиака самые внушаемые

31 июля 2025, 14:29

Фото: iStock/amgun

Рыбы, Раки, Близнецы и Львы считаются самыми внушаемыми знаками зодиака, которым легко навязать мнение или заставить что-то приобрести.





Об этом рассказала астролог Ольга Сохолтуева в интервью для Москвы 24. По словам эксперта, Рыбы часто живут в своих иллюзиях и имеют искаженное восприятие реальности, что делает их уязвимыми для воздействия других. Настойчивый человек может легко убедить представителей этого знака, и они часто принимают чужую точку зрения без споров.





«Рыбы склонны быстро соглашаться с мнением собеседника и полностью доверять ему, что иногда оборачивается против них», – отметила астролог.