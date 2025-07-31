Стало известно, какие знаки зодиака самые внушаемые
Рыбы, Раки, Близнецы и Львы считаются самыми внушаемыми знаками зодиака, которым легко навязать мнение или заставить что-то приобрести.
Об этом рассказала астролог Ольга Сохолтуева в интервью для Москвы 24. По словам эксперта, Рыбы часто живут в своих иллюзиях и имеют искаженное восприятие реальности, что делает их уязвимыми для воздействия других. Настойчивый человек может легко убедить представителей этого знака, и они часто принимают чужую точку зрения без споров.
«Рыбы склонны быстро соглашаться с мнением собеседника и полностью доверять ему, что иногда оборачивается против них», – отметила астролог.Ракам также легко навязать различные предложения, основанные на их страхах. Например, их можно убедить в необходимости приема новых витаминов, объясняя, что без них они могут заболеть, или заставить установить «суперпрочную» дверь для защиты от возможных угроз. Близнецы страдают от чрезмерной общительности. Их активное взаимодействие с окружающими приводит к тому, что они начинают принимать мнения других за свои собственные. Кроме того, они могут быть готовы что-то купить только для того, чтобы заслужить расположение собеседника.
Что касается Львов, то им легко внушить что-либо или продать что-то с помощью лести. Из-за своей уверенности в безупречности представители этого знака иногда попадают в ловушки, расставленные хитрыми людьми, подчеркивает Сохолтуева.