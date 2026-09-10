«Обрастает капсулой»: Ветеринар описал процесс чипирования животных

10 сентября 2026, 18:45

Ветеринар Цыплёнков: процесс чипирования животных безопасен

Фото: IStock/Yta23

С начала года государственные ветеринарные инспекторы Минсельхоза Московской области вынесли более 1 300 постановлений за нарушение правил содержания и выгула домашних животных. Общая сумма наложенных штрафов превысила 3 млн рублей. Чаще всего владельцы питомцев не соблюдают правила выгула либо не регистрируют своих животных. Почему чипирование и регистрация стали обязательными и как это защищает самих питомцев?





Ветеринар Евгений Цыплёнков в беседе с «Радио 1» напомнил, что в Московской области второй год действует обязательная регистрация домашних животных, а с этого года обязательным стало и чипирование — именно с этим связано большое количество штрафов.





«Когда много нерегистрированных животных, то никто не узнает, кто их выкинул, или как они потерялись. А если, например, нашли животное и чип, то и хозяин сразу вычисляется. Это чисто гуманитарная вещь, а еще есть ветеринарная: все зарегистрированные животные находятся под контролем, а значит, привиты от бешенства», — объяснил он.

«Тоненькое, длинненькое рисовое зёрнышко, около миллиметра, если не меньше, с начинкой, в которой зашифрован код. Его вводят под кожу, он фактически инертен, прорастает, обрастает капсулой. Все совершенно безопасно и безболезненно. Как только мы проводим индикатором, выскакивает номер этого чипа. А он уже записан за определённым животным и его хозяином», — описал Цыпленков.