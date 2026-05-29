В июне вакцинацию и чипирование питомцев будут проводить в 48 парках Подмосковья

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Мобильные пункты государственной ветеринарной службы будут работать в июне в 48 парках Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.



В мобильных пунктах питомцу могут сделать прививку, установить микрочип и зарегистрировать.

«Вакцинирование отечественным препаратом от бешенства «Рабикан» будет проводиться бесплатно. Кроме того, владельцы могут сделать животным платные комплексные прививки. Регистрация также бесплатная, оплачивается только чип, если его не установили ранее», — говорится в сообщении.
Для проведения всех этих процедур потребуется ветпаспорт питомца и личные документы хозяина.

График работы мобильных ветеринарных бригад размещается на портале «МОй АПК».
Лев Каштанов

