В июне вакцинацию и чипирование питомцев будут проводить в 48 парках Подмосковья

29 мая 2026, 16:25

оригинал Фото: пресс-служба Минсельхозпрода МО

Мобильные пункты государственной ветеринарной службы будут работать в июне в 48 парках Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.





В мобильных пунктах питомцу могут сделать прививку, установить микрочип и зарегистрировать.





«Вакцинирование отечественным препаратом от бешенства «Рабикан» будет проводиться бесплатно. Кроме того, владельцы могут сделать животным платные комплексные прививки. Регистрация также бесплатная, оплачивается только чип, если его не установили ранее», — говорится в сообщении.