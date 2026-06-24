Обратима ли потеря памяти? Невролог рассказал, как остановить процесс

24 июня 2026, 12:25

Невролог Сутормин: улучшить память можно с помощью лекарств и техник

Фото: iStock/peterschreiber.media

Ухудшение памяти может быть как временным сбоем, так и признаком серьезного заболевания. Можно ли остановить этот процесс, вернуть память полностью, и какая у этого первопричина?





Главный невролог Центрального федерального округа Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» заявил, что процесс может быть обратим, если это метаболические нарушения.





«А если это нейродегенеративное заболевание, то есть деменция, болезнь Альцгеймера, то тут наша задача — не повернуть всё вспять, а максимально постараться приостановить прогрессирование процесса. На ранней стадии когнитивных нарушений это легче лечить, но с таким люди реже приходят. Большинство появляется у врача, когда уже умеренные или выраженные нарушения, и их приводят за ручку родственники», — сказал он.

«Именно у этой специальности есть препараты, которые могут назначиться и помочь. Чем дольше вы оттягиваете поход к врачу, тем быстрее процесс нарастает и тем труднее его притормозить», — предупредил Сутормин.

«В своё время американские партнёры провели исследование: раз в неделю пациенты учили стихотворение Пушкина (четыре-пять четверостиший). Именно это, наряду с медикаментозной терапией, показало улучшение когнитивных функций. К этому нужен когнитивный тренинг: решение сканвордов, кроссвордов, иногда изучение иностранного языка, чтение научно-популярной литературы», — объяснил невролог.