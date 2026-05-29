Невролог объяснила, почему важно обнимать ребенка перед экзаменом
Сдача экзамена часто становится причиной значительного стресса для ребенка. Врач-невролог, заведующая отделением для детей старшего возраста детской городской больницы №8 Казани Резеда Шигабутдинова рассказала, почему его помогут снять родительские объятия. Об этом пишет «Татар-информ».
Перед выходом из дома важно обнять ребёнка. Объятия обладают успокаивающим эффектом. Во время них вырабатывается окситоцин — гормон, который помогает снизить уровень стресса и уменьшить головную боль, отметила медик.
Кроме того, ребёнку необходимо знать, что у него всегда есть дом, где его ждут и примут, что бы ни случилось, подчеркнула Шигабутдинова. Особенно страшно, когда родитель говорит: «Если получишь двойку, домой не возвращайся». Для ребёнка, у которого ещё не сформировалась префронтальная кора мозга, такие слова воспринимаются как сильная физическая боль, заключила невролог.
Читайте также: