Невролог Машаннаева назвала способы уменьшить транспортное укачивание у детей
Детей часто укачивает в транспорте. О том, почему это происходит, и как снизить вероятность приступов дурноты, рассказала невролог НИКИ детства Патимат Машаннаева, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.
Укачивание возникает из-за незрелости вестибулярного аппарата ребёнка и сенсорного разлада: взгляд видит неподвижный салон машины или самолёта, а внутреннее ухо улавливает вибрацию и движение. Мозг получает противоречивые сигналы, поэтому начинается тошнота и слабость.
«Первое правило комфортной дороги — отказ от плотного приёма пищи перед поездкой. Особенно противопоказано сладкое и жирное. Лучше предложить лёгкий перекус примерно за час до выхода», — сказала Машаннаева.В машине ребёнка нужно усадить посередине заднего сидения, чтобы ему была видна линия горизонта впереди. Мелькание картинки по бокам может усилить тошноту. В поезде ребёнок должен сидеть строго по ходу движения. А в самолёте стоит выбрать место над крылом: там меньше всего чувствуется тряска.
«Пытаться отвлечь ребёнка телефоном или книгой не стоит: фокусировка на близком объекте сразу же усиливает конфликт восприятия и провоцирует приступ тошноты. Лучше всего поиграть в устные игры или включить аудиосказку», — посоветовала эксперт.Она добавила, что если ребёнка затошнило, можно дать ему глоток воды с лимоном или кислую конфету. А препараты от укачивания должен подобрать врач.