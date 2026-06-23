Невролог Машаннаева назвала способы уменьшить транспортное укачивание у детей

23 июня 2026, 16:17

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Детей часто укачивает в транспорте. О том, почему это происходит, и как снизить вероятность приступов дурноты, рассказала невролог НИКИ детства Патимат Машаннаева, сообщает пресс-служба Минздрава Московской области.





Укачивание возникает из-за незрелости вестибулярного аппарата ребёнка и сенсорного разлада: взгляд видит неподвижный салон машины или самолёта, а внутреннее ухо улавливает вибрацию и движение. Мозг получает противоречивые сигналы, поэтому начинается тошнота и слабость.





«Первое правило комфортной дороги — отказ от плотного приёма пищи перед поездкой. Особенно противопоказано сладкое и жирное. Лучше предложить лёгкий перекус примерно за час до выхода», — сказала Машаннаева.

«Пытаться отвлечь ребёнка телефоном или книгой не стоит: фокусировка на близком объекте сразу же усиливает конфликт восприятия и провоцирует приступ тошноты. Лучше всего поиграть в устные игры или включить аудиосказку», — посоветовала эксперт.