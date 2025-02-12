Названы запрещённые к содержанию животные, обнаруженные у хозяев в Подмосковье

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
В России переиздадут список животных, которых запрещено содержать в неволе, сообщили в пресс-службе Минэкологии и природопользования Подмосковья. Это вызвано необходимостью переиздавать акты, вступившие в силу до 1 января 2020 года.
Министерство природных ресурсов и экологии страны уже подготовило соответствующий документ. Перечень животных по сравнению с предыдущей редакцией не изменился – в нём более 100 видов, разделённых на 33 категории.
Однако переиздание станет напоминанием о том, что содержание в неволе запрещённых видов животных – нарушение, чреватое административной ответственностью. В Московской области подобные факты – не редкость.
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Однако переиздание станет напоминанием о том, что содержание в неволе запрещённых видов животных – нарушение, чреватое административной ответственностью. В Московской области подобные факты – не редкость.
«В практике Минэкологии региона были случаи обнаружения в неволе тигров, медведей, львов и лигров, сервалов, рысей, обезьян, пум, коршунов, сов и филинов, журавлей и других видов. Многие содержат в вольерах редких пресмыкающихся и насекомых, а это опасно для самих владельцев и окружающих. Нарушения фиксировали в городских округах Красногорск, Химки, Одинцовском, Истре и других», – рассказали в подмосковном Минэкологии.Действующую редакцию перечня можно найти по ссылке.
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Лора Луганская