Из-за разлива нефти на острове Диксон под угрозой оказались животные и птицы

03 октября 2025, 16:39

Фото: iStock/James Whisenant

В Красноярском крае из-за разлива нефтепродуктов на острове Диксон под угрозой гибели оказались нерпы, а также около 20 видов редких рыб, птиц и млекопитающих. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.