Из-за разлива нефти на острове Диксон под угрозой оказались животные и птицы
В Красноярском крае из-за разлива нефтепродуктов на острове Диксон под угрозой гибели оказались нерпы, а также около 20 видов редких рыб, птиц и млекопитающих. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инцидент произошёл во время утилизации несанкционированной свалки — около 10 тонн токсичных отходов вытекли из более чем 50 бочек с нигролом, танковым маслом и АС-8. Рабочие при попытке утилизировать мусор под прессом повредили ёмкости, что и стало причиной разлива.
Ядовитые масла отличаются долгим сроком разложения и не испаряются быстро. На территории вечной мерзлоты токсичная жижа не впитается в грунт, а потечёт ручьями в Карское море, что несёт смертельную угрозу для местной фауны, включая птиц и подводные виды.
Экологи бьют тревогу, указывая на серьёзный риск экологической катастрофы в уникальном арктическом регионе.
Читайте также: