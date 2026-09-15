«Обратно в страх»: Стало известно, как когнитивная психология учит жить по-другому

15 сентября 2026, 12:20

Психолог Сальникова: при проживании страха нельзя возвращаться в триггерный момент

Фото: iStock/lithiumcloud

Мы привыкли думать, что перемены начинаются с новой мысли. Но мысль не живёт отдельно от опыта — и иногда именно попытка «пережить» страх заново мешает двигаться вперёд. Специалисты напоминают: менять стоит не саму эмоцию, а то, что она оставляет после себя.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» объяснила, почему это не работает — и что действительно нужно менять.





«Всё просто: мы опять возвращаемся к когнитивной психологии. Чтобы что-то изменить в своей жизни, нужно начать думать по-другому. Чтобы думать по-другому — нужно начать делать по-другому. Чтобы начать делать — нужно учиться думать по-другому», — сформулировала она.

«Не нужно проживать с человеком событие ещё несколько раз, ни в коем случае нельзя вести человека в подобные ситуации, чтобы он как-то там поборол в себе этот страх. Абсолютно не нужно, потому что в момент страха первые эмоции провоцируют инстинктивные действия. Важно то, какие будут последствия», — объяснила психолог.