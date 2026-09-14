«Потеряла речь»: Психолог назвала главные реакции на страх

14 сентября 2026, 13:38

Психолог Сальникова: на страх каждый человек реагирует по-своему

Фото: IStock/PeopleImages

Недавно на Алтае произошел неприятный инцидент: 13-летняя девочка частично потеряла речь после встречи с медведем. Школьница вышла из дома и увидела огромного хищника возле двора. Медведя успели отогнать, но девочка была настолько напугана, что, по словам врачей, ее настиг психологический шок.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» зявила, что страх отличается от горя, и у него другие последствия.





«У всех людей разная реакция на страх. Мы видим очень много людей в стрессовых ситуациях при попадании в аварии, при встречах с дикими зверями. Во время страха, именно в момент критической ситуации, срабатывают три реакции: замри, бей, беги.

Вопрос в том, что происходит после. И вот здесь кроется ключевой момент, потому что происходит искажение мышления человека», — объяснила она.

«Она бывает в жизни, к ней надо быть готовым или не готовым — но в моменте эти три реакции абсолютно нормальны. Всё, что происходит потом, — это как раз неправильные мысли человека, которые ему мешают жить. Мы видим тысячи ситуаций, где при одной и той же ситуации одни люди делают быстрые выводы и идут дальше, а другие замыкаются в себе, начинают бояться событий, вообще не связанных с тем, что произошло. Точных инструкций нет, но совершенно точно у человека появляются когнитивные искажения, с которыми и нужно работать», — отметила психолог.