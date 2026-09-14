Психолог назвала причины осенней депрессии

14 сентября 2026, 19:48

Психолог Черемнова: осенняя депрессия наступает из-за недостатка дневного света

Фото: iStock/max-kegfire

С приходом осени многие россияне испытывают упадок сил, отсутствие настроения и апатию. Такое состояние происходит из-за уменьшения количества дневного света, рассказала практикующий психолог, эзотерик и энергопрактик Ольга Черемнова.





В разговоре с изданием VSE42.RU эксперт подчеркнула, что «осенняя депрессия» тесно связана с реальными психофизиологическими процессами. В медицине такое состояние называют сезонным аффективным расстройством.





«Одна из главных причин — сокращение светового дня. Из-за недостатка солнечного света в организме меняется выработка веществ, связанных с настроением и режимом сна: снижается уровень серотонина и увеличивается выработка мелатонина», — пояснила Черемнова.