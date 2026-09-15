Психолог связала несамостоятельность первоклассников с гиперопекой родителей
Психолог Дарья Яушева считает, что часть детей приходит в первый класс без базовых бытовых навыков из-за чрезмерной опеки в семье. Родители нередко берут на себя задачи, с которыми ребенок уже способен справляться сам, чтобы избежать слез, капризов и конфликтов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Специалист объяснила: многие матери воспринимают плач ребенка как признак собственной родительской несостоятельности. Вместо постепенного обучения одеванию, завязыванию шнурков или походу в туалет взрослые выполняют все действия за детей. В результате школьник оказывается не готов к обычным ситуациям без помощи.
Учителя все чаще сталкиваются с подобными случаями в первых классах. Одна из матерей попросила педагога помогать сыну с гигиеной после туалета. Другие родители уточняли, станет ли преподаватель менять детям обувь и завязывать шнурки.
В одной из школ взрослым пришлось искать спортивные брюки ученика после тревожного сообщения семьи. Позднее выяснилось, что мальчик надел форму под повседневные штаны и просто не вспомнил об этом.
Яушева связывает такую проблему с трендом на «бежевое» воспитание и тревожностью родителей. По ее словам, стремление оградить ребенка от любых неприятных эмоций мешает ему учиться самостоятельности и преодолевать первые трудности.
Читайте также: