Психолог связала несамостоятельность первоклассников с гиперопекой родителей

15 сентября 2026, 08:41

Фото: iStock/Drazen Zigic

Психолог Дарья Яушева считает, что часть детей приходит в первый класс без базовых бытовых навыков из-за чрезмерной опеки в семье. Родители нередко берут на себя задачи, с которыми ребенок уже способен справляться сам, чтобы избежать слез, капризов и конфликтов. Об этом пишет Telegram-канал Baza.