«Обширный циклон»: Синоптик рассказала, какая погода ждет москвичей в ноябре

24 октября 2025, 13:39

Синоптик Позднякова: первая неделя ноября будет солнечной

Фото: iStock/Dzurag

Октябрь заканчивается, солнце в Москве и Подмосковье перестало выглядывать. Чего ждать от погоды дальше?





Ведущий специалист информагентства «Метео Новости» Татьяна Позднякова в беседе с «Радио 1» заявила, что ожидается обширный циклон, но атмосферные фронты будут дотягиваться до столичного региона.





«Погода в субботу и воскресенье будет облачная, временами станет приниматься небольшой дождь. Если взять зонтики и нормально одеться, то можно погулять. Дневная температура достигнет +5, +8 градусов», — сказала она.

«В последние числа октября циклоны не оставят нас в покое, поэтому практически каждый день будет приниматься дождь. Наиболее интенсивный он будет 28−29 октября. Октябрь не принесет тепла», — отметила синоптик.

«Ночи уже будут холодные, с морозной температурой», — заключила Позднякова.