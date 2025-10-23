Москвичам пообещали комфортные выходные
В предстоящие выходные в столичном регионе ожидается облачная, но комфортная погода. Температура будет колебаться от +6 до +10 градусов, при этом ночные часы также будут теплыми.
Ведущий специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова поделилась подробностями о погодных условиях в беседе с «Вечерней Москвой».
По её словам, в пятницу, 24 октября, в Москве будет облачно, но без значительных осадков. Ночью с четверга на пятницу возможен небольшой дождь, однако днем осадки не предвидятся. Температура останется достаточно теплой: в Москве — 7–9 градусов, а в области — 5–10 градусов, что на 1,5–2 градуса выше нормы.
Атмосферное давление ожидается на уровне 748 миллиметров ртутного столба, отметила метеоролог. В ночь на субботу, 25 октября, возможен небольшой дождь, который должен закончиться к утру, добавила Позднякова.
