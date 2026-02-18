«Меня любят даже плохим»: Психолог раскрыла причины подростковой агрессии

18 февраля 2026, 12:57

Психолог Клен: Подросток больше всего нуждается в поддержке родителей

Фото: iStock/stockphotodirectors

Ребенок может стать агрессивным и вспыльчивым, поскольку не знает, как справиться с накопившимся напряжением. Об этом рассказала клинический психолог, психолог-психотерапевт, специалист по работе с зависимым и насильственным поведением, эксперт Центра развития «НОВАЯ ЭРА» Елена Клен.





Она подчеркнула, что в переходном возрасте многие вещи ощущаются намного острее. Важно постараться понять подросшего ребенка и предложить ему свою помощь.





«Принимать и сочувствовать подростку бывает тяжелее, чем маленькому ребенку. Некогда милый, безобидный малыш может стать похож на грубого взрослого человека, который поселился у вас в квартире», — сказала Клен в разговоре с RuNews24.ru.