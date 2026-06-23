«Очки забыл, пульт потерял»: Врач назвал границу между бытовой рассеянностью и болезнью

23 июня 2026, 19:01

Врач Сутормин: если память ухудшается без причин, то нужно идти к врачу

Фото: iStock/Ekaterina Chizhevskaya

Мы привыкли списывать забывчивость на усталость, аврал на работе или «склероз». Но где проходит та грань, после которой пора не пить кофе, а бежать к врачу?





Главный невролог Центрального федерального округа Максим Сутормин в беседе с «Радио 1» четко обозначил критерии, при которых пора не отмахиваться от проблем с памятью, а идти к врачу.





«Забывчивость — это, наверное, физиологический процесс. То есть мало поспали, нарушился режим сна, плохо позавтракали, очень большая нагрузка на работе, большой объём информации, который память должна запомнить. Тогда действительно какие-то мелкие вещи мы можем забывать: куда положили очки, пульт управления», — сказал он.

«Если вы чувствуете, что память нарушается, и это замечают даже окружающие, то лучше не медлить. Нарушение памяти может создавать препятствия к обычным трудовым функциям — надо бить тревогу и идти к врачу», — посоветовал Сутормин.