«Одеяльный сэндвич и цвет грозового неба»: Россиянам рассказали, что нужно поменять в доме осенью для хорошего сна

05 октября 2026, 16:30

Дизайнер Боровская: осенью нужно в доме поменять свет, шторы и постельное белье

Фото: iStock/TShum

С наступлением холодов меняется не только погода за окном, но и то, как мы спим. Долгие тёмные вечера, включённое отопление и ранние сумерки незаметно сбивают внутренние ритмы, и знакомые с лета привычки перестают работать. Небольшие перемены в обстановке спальни помогают вернуть глубокий и спокойный сон — от тканей и света до влажности воздуха и запахов.





Дизайнер интерьера, архитектор с 20-летним опытом работы Мария Боровская в беседе с «Радио 1» перечислила, что нужно поменять осенью в доме для хорошего сна.





Постельное белье: переходим на плотные ткани. Летний сатин, шелк и бамбук убираем до мая. Осенью коже нужны ткани свыраженной фактурой и способностью удерживать тепло. Замените комплект на премиальный хлопок с начесом (фланель), тенсель или мягкий поплин. Плотность ткани должна быть не ниже 130 г/м.

переходим на плотные ткани. Летний сатин, шелк и бамбук убираем до мая. Осенью коже нужны ткани свыраженной фактурой и способностью удерживать тепло. Замените комплект на премиальный хлопок с начесом (фланель), тенсель или мягкий поплин. Плотность ткани должна быть не ниже 130 г/м. Одеяло: летнего уже недостаточно, а тяжелое зимнее — еще рано. Сомнологи рекомендуют многослойную систему: легкое одеяло из мериносовой шерсти + тонкий плед из альпаки сверху. Такой «сэндвич» отлично регулирует температуру и не дает перегреваться ночью.

летнего уже недостаточно, а тяжелое зимнее — еще рано. Сомнологи рекомендуют многослойную систему: легкое одеяло из мериносовой шерсти + тонкий плед из альпаки сверху. Такой «сэндвич» отлично регулирует температуру и не дает перегреваться ночью. Свет: меняем спектр на «закатный». Яркий верхний свет с цветовой температурой выше 4000 Кельвинов блокирует выработку мелатонина. Купите две прикроватные лампы с теплым светом 2200-2700 Кельвинов. Включайте их за 60-90 минут до сна — это естественный сигнал мозгу: день окончен, пора отдыхать.

меняем спектр на «закатный». Яркий верхний свет с цветовой температурой выше 4000 Кельвинов блокирует выработку мелатонина. Купите две прикроватные лампы с теплым светом 2200-2700 Кельвинов. Включайте их за 60-90 минут до сна — это естественный сигнал мозгу: день окончен, пора отдыхать. Шторы: добавляем слой блэкаута. Осенью в 7-8 утра уже светло, а это мешает глубокой фазе сна. Повесьте двухслойные шторы: декоративный слой + плотная подкладка блэкаут. Альтернатива — рулонные шторы с эффектом полного затемнения.

добавляем слой блэкаута. Осенью в 7-8 утра уже светло, а это мешает глубокой фазе сна. Повесьте двухслойные шторы: декоративный слой + плотная подкладка блэкаут. Альтернатива — рулонные шторы с эффектом полного затемнения. Цветовая палитра: убираем визуальный шум. Летние яркие акценты — желтый, бирюзовый, салатовый — осенью утомляют глаз. Добавьте в спальню сложные природные оттенки: припыленный шалфей, терракоту, оттенок коры дуба, глубокий серый или цвет грозового неба. Эти тона доказанно снижают уровень кортизола.

убираем визуальный шум. Летние яркие акценты — желтый, бирюзовый, салатовый — осенью утомляют глаз. Добавьте в спальню сложные природные оттенки: припыленный шалфей, терракоту, оттенок коры дуба, глубокий серый или цвет грозового неба. Эти тона доказанно снижают уровень кортизола. Климат: с началом отопительного сезона влажность в квартирах падает до 15-20%, а это прямая дорога к поверхностному сну и сухости слизистых. Поставьте тихий увлажнитель c гигрометром и держите влажность на уровне 45-55%. Золотое правило здорового сна: В комнате прохладно (18-20 °C), под одеялом — тепло.

с началом отопительного сезона влажность в квартирах падает до 15-20%, а это прямая дорога к поверхностному сну и сухости слизистых. Поставьте тихий увлажнитель c гигрометром и держите влажность на уровне 45-55%. Золотое правило здорового сна: В комнате прохладно (18-20 °C), под одеялом — тепло. Аромат-якорь: меняем парфюм дома. Летние цитрусы и морские ноты оставьте до следующего сезона. Осенью обоняние требует заземления. Используйте диффузоры или свечи с нотами кедра, сандала, ветивера, табака, инжира или корицы. Если тяжелые ароматы не по вкусу — капля лаванды на специальную керамическую подвеску у изголовья создаст идеальное состояние.