Сомнолог Кудинов назвал утяжелённое одеяло средством против тревожной бессонницы

05 октября 2026, 10:24

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Эксперт Российского общества сомнологов Павел Кудинов посоветовал людям с тревожностью обратить внимание на утяжелённые одеяла. Дополнительное давление помогает расслабиться и быстрее настроиться на ночной отдых.