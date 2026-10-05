Сомнолог Кудинов назвал утяжелённое одеяло средством против тревожной бессонницы
Эксперт Российского общества сомнологов Павел Кудинов посоветовал людям с тревожностью обратить внимание на утяжелённые одеяла. Дополнительное давление помогает расслабиться и быстрее настроиться на ночной отдых.
В беседе с «Москвой 24» врач уточнил, что такой вариант подходит не всем. Наибольшую пользу он может принести тем, кому для успокоения нужна выраженная сенсорная стимуляция.
Кудинов призвал не выбирать матрас исключительно по принципу максимальной жёсткости. Слишком твёрдая поверхность создаёт нагрузку на выступающие части тела, провоцирует онемение и мешает спать спокойно. Эксперт рекомендует остановиться на модели средней жёсткости с хорошей поддержкой спины. При покупке стоит учитывать вес человека.
Подушку следует подбирать по высоте: она должна соответствовать расстоянию между плечом и ухом. Проверять это лучше прямо на кровати, поскольку тело погружается в матрас и меняет положение шеи.
Для полноценного сна важна темнота в комнате. Даже слабый свет снижает выработку мелатонина, поэтому сомнолог советует повесить плотные блэкаут-шторы либо пользоваться маской для глаз.
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