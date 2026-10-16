«Один метол бессилен»: Онколог Каприн рассказал, как выявляют рак молочной железы

16 октября 2026, 12:30

Онколог Каприн: при подозрении на опухоль груди сначала делают УЗИ

Фото: iStock/SbytovaMN

Современная медицина всё чаще отказывается от универсальных решений в пользу персонализированного подхода. Специалисты отмечают, что даже самые передовые технологии не отменяют друг друга, а работают в связке — там, где один метод бессилен, на помощь приходит другой.





Главный онколог Подмосковья Иван Каприн в беседе с «Радио 1» отметил, что маммография, УЗИ, МРТ и КТ — разные инструменты, которые не заменяют, а дополняют друг друга.





«Ультразвуковое исследование обычно делается в первую очередь, особенно для пациентов моложе сорока лет, потому что плотность молочной железы в этом возрасте другая. Если по УЗИ мы находим отклонения или у нас есть вопросы, то мы назначаем маммографию. Либо маммография назначается параллельно женщинам старше сорока лет», — сказал он.

«Для нас, онкологов-маммологов, важно все это в совокупности. Записываться на обследование надо в зависимости от цикла и от того, когда осмотр был в последний раз. Если обнаруживается подозрение на злокачественное образование, пациентку направляют к онкологу. Там при необходимости выполняют тонкоигольную или трепан-биопсию, отправляют материал на гистологию. В отдельных случаях онкологи назначают МРТ с контрастом или КТ.

МРТ — это более специализированное, узконаправленное исследование, которое назначают в редких случаях, когда не получается выявить образование на УЗИ или маммографии», — уточнил врач.