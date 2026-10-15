Россияне откладывают визит к врачу из-за страха перед онкологией
Директор Московского международного онкологического центра Станислав Ишутин заявил, что тревога перед возможным диагнозом часто мешает людям вовремя пройти обследование. При этом 65% россиян испытывают сильный страх, когда думают об онкологических заболеваниях.
В беседе с «Газетой.Ru» Ишутин отметил, что 86% участников опроса считают раннее выявление рака важным. Однако 32% откладывают запись к врачу даже при ухудшении самочувствия. Еще 26% респондентов за последние три года замечали настораживающие признаки, но за медицинской помощью не обращались.
Перед походом в клинику 29% опрошенных предпочитают искать информацию о симптомах в интернете. Почти четверть россиян не проходит профилактические осмотры из-за страха узнать диагноз. Каждый третий по-прежнему воспринимает рак как приговор, а 13% полагают, что отсутствие боли исключает болезнь.
Наиболее серьезным поводом для срочного обращения к врачу россияне считают кровь неизвестного происхождения: так поступят 70% участников исследования. Уплотнение под кожей заставит записаться к специалисту 61% опрошенных.
При этом хроническую усталость готовы игнорировать 61% респондентов. Длительный кашель и резкое снижение веса не вызовут немедленной реакции у 21% участников опроса. Ощутимые изменения родинки оставят без внимания 16% россиян. К профильному доктору при появлении новых симптомов обращаются 46%, а в первую неделю после недомогания — лишь 36%.
Среди причин, мешающих ранней диагностике, люди назвали стоимость обследований, дефицит времени, очереди, бюрократические процедуры и недоверие к медикам. Врач-онколог Московского международного онкологического центра Айшат Бахулова призвала проходить профилактические исследования регулярно, не дожидаясь выраженных признаков заболевания.
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