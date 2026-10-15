Россияне откладывают визит к врачу из-за страха перед онкологией

15 октября 2026, 07:45

Больше половины россиян испытывают сильную тревогу при мысли об онкозаболевании

Фото: iStock/wildpixel

Директор Московского международного онкологического центра Станислав Ишутин заявил, что тревога перед возможным диагнозом часто мешает людям вовремя пройти обследование. При этом 65% россиян испытывают сильный страх, когда думают об онкологических заболеваниях.