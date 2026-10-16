Онколог назвал первые признаки рака молочной железы

16 октября 2026, 08:37

Онколог Хатьков: Изменение формы и размера груди могут быть признаками рака

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

Изменение в форме, размере или структуре молочных желез могут быть первыми признаками онкологического заболевания. Об этом сообщил РИА Новости главный онколог Москвы Игорь Хатьков.