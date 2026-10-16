Онколог назвал первые признаки рака молочной железы
Изменение в форме, размере или структуре молочных желез могут быть первыми признаками онкологического заболевания. Об этом сообщил РИА Новости главный онколог Москвы Игорь Хатьков.
По его словам, важно обращать внимание на образование уплотнений, узлов или изменения текстуры тканей. Особенно если это сопровождается болевыми ощущениями или внешними проявлениями, подчеркнул врач.
Он отметил, что выделения из сосков могут быть тревожным сигналом. Согласно его мнению, они могут указывать как на доброкачественные, так и на злокачественные процессы. Хатьков добавил, что любые выделения, особенно если они продолжаются долго или усиливаются, требуют тщательного медицинского обследования.
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