«Мужчины-коты» стали трендом — девушки без ума от загадочных интровертов
Архетип «мужчины-кота» — загадочного, эмоционально сдержанного, но глубокого парня — сменил в 2025 году тренд на «мужчин-крыс» и стал новым идеалом молодёжи, сочетающим мистическую ауру и психологическую сложность.
Психологический портрет «кота» включает эмоциональную сдержанность, сложный внутренний мир и отсутствие показной романтики — такие мужчины привлекают не яркими жестами, а глубиной личности и аурой тайны. Пиарщик Чад Тейшейр связывает популярность типажа с культурным сдвигом: зумеры ценят эмоциональный реализм выше идеализма, выбирая неидеальных, но реальных партнёров, чья уязвимость воспринимается как сила, а не слабость. В поп-культуре архетип десятилетиями эксплуатировали герои вроде Чака Басса («Сплетница») или Энджела («Баффи»), но сейчас он обрёл новое звучание благодаря сериалам «Этим летом я стала красивой» и «Джинни и Джорджия», где мужские персонажи борются с депрессией, но сохраняют верность.
Психотерапевт Эми Морин предупреждает об опасности романтизации эмоциональной недоступности: желание раскрыть такого мужчину может привести к токсичным отношениям, если он не готов к искренности.
При этом психолог Рональд Левант видит в тренде позитивный сигнал — разрушение стереотипов маскулинности: современные мужчины не боятся проявлять уязвимость, что соответствует запросу на равноправные отношения. Исследования показывают, что женщины интуитивно ассоциируют внешние черты с характерами: «коты» символизируют искренность, «собаки» — доброту, а «медведи» — стабильность.
