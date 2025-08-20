«Мужчины-коты» стали трендом — девушки без ума от загадочных интровертов

20 августа 2025, 01:29

Фото: Istock/Koldunova_Anna

Архетип «мужчины-кота» — загадочного, эмоционально сдержанного, но глубокого парня — сменил в 2025 году тренд на «мужчин-крыс» и стал новым идеалом молодёжи, сочетающим мистическую ауру и психологическую сложность.