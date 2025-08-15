Нарколог Холдин назвал приметы контрафактного алкоголя
Контрафактные алкогольные напитки зачастую содержат в составе метиловый спирт. По вкусу и запаху он не отличается от этилового спирта, но даже его небольшая доза может привести к инвалидности или смерти.
О том, какой алкоголь с большей вероятностью является поддельным, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
Опасной следует считать покупку слишком недорогого алкоголя, а также алкоголя на разлив.
«Такой алкоголь имеет никаких документов и маркировки и может быть в буквальном смысле смертельно опасен. А так как по запаху и на вкус подделку не отличить, люди, употребившие суррогат, ничего не подозревают и поздно обращаются за помощью, когда состояние уже становится тяжёлым», — сказал Виталий Холдин.Он добавил, что симптомы отравления после употребления суррогатного алкоголя проявляются довольно быстро: это боли в животе, головокружение, общее недомогание. При этом сначала человек испытывает возбуждение, а потом теряет сознание.
«Даже маленькие метилового спирта представляют опасность и могут привести к слепоте. А самое страшное последствие — летальный исход», — предупредил нарколог.Он подчеркнул, что никогда нельзя покупать спиртные напитки с рук, потому что неизвестно, из чего и в каких условиях их готовили. А самый простой способ уберечься от отравление алкоголем — полностью перестать его употреблять.