Нарколог Холдин назвал приметы контрафактного алкоголя

15 августа 2025, 11:45

оригинал Фото: istockphoto.com/Far700

Контрафактные алкогольные напитки зачастую содержат в составе метиловый спирт. По вкусу и запаху он не отличается от этилового спирта, но даже его небольшая доза может привести к инвалидности или смерти.





О том, какой алкоголь с большей вероятностью является поддельным, рассказал психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.



Опасной следует считать покупку слишком недорогого алкоголя, а также алкоголя на разлив.





«Такой алкоголь имеет никаких документов и маркировки и может быть в буквальном смысле смертельно опасен. А так как по запаху и на вкус подделку не отличить, люди, употребившие суррогат, ничего не подозревают и поздно обращаются за помощью, когда состояние уже становится тяжёлым», — сказал Виталий Холдин.

«Даже маленькие метилового спирта представляют опасность и могут привести к слепоте. А самое страшное последствие — летальный исход», — предупредил нарколог.