24 ноября 2026, 15:31

Фото: iStock/simpson

Насморк, кашель или высокая температура у одного члена семьи не означают, что через несколько дней заболеют все остальные. Однако в общей квартире люди постоянно встречаются, пользуются одними поверхностями и дышат одним воздухом. Поэтому важно вовремя позаботиться о простых мерах защиты. Как организовать уход за заболевшим, зачем проветривать комнаты и что делать при кишечной инфекции? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Почему инфекция быстро распространяется дома Что делать в первые дни болезни Зачем проветривать квартиру, если дома больной Нужно ли носить маску дома Как мыть руки и убирать общие поверхности Как защитить семью при рвоте и диарее Когда можно вернуться к обычному общению Когда нужно обратиться к врачу

Почему инфекция быстро распространяется дома

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Что делать в первые дни болезни

Зачем проветривать квартиру, если дома больной

Нужно ли носить маску дома

Как мыть руки и убирать общие поверхности

Фото: iStock/Maridav

Как защитить семью при рвоте и диарее

Фото: iStock/chanakon laorob

Когда можно вернуться к обычному общению

Когда нужно обратиться к врачу