Один в доме заболел — не ждите, пока слечь придётся всем: простые домашние советы, как защитить родных от инфекции и сохранить здоровье
Насморк, кашель или высокая температура у одного члена семьи не означают, что через несколько дней заболеют все остальные. Однако в общей квартире люди постоянно встречаются, пользуются одними поверхностями и дышат одним воздухом. Поэтому важно вовремя позаботиться о простых мерах защиты. Как организовать уход за заболевшим, зачем проветривать комнаты и что делать при кишечной инфекции? Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Почему инфекция быстро распространяется домаЧлены семьи проводят много времени вместе: разговаривают за ужином, отдыхают в одной комнате и ухаживают друг за другом. При этом человек с респираторной инфекцией выделяет частицы, которые окружающие могут вдохнуть. Это происходит во время разговора, дыхания, кашля и чихания. Заразиться можно и при контакте с выделениями заболевшего, например если после этого прикоснуться немытыми руками к носу или глазам. Поэтому защититься помогает не одна мера, а сочетание нескольких: меньше близких контактов, свежий воздух, гигиена рук и маски в подходящих ситуациях.
При кишечной инфекции пути передачи могут отличаться. Например, норовирус попадает к окружающим через мельчайшие частицы рвотных масс или кала. Они могут оказаться на руках и поверхностях. Значит, при рвоте и диарее особенно важно внимательно следить за чистотой рук и уборкой. Полной гарантии не даст ни одна мера. Но разумные действия помогут снизить риск заражения и не превратят уход за близким в постоянную тревогу.
Что делать в первые дни болезниЕсли у родственника появились кашель, насморк, температура или другие признаки респираторной инфекции, по возможности устройте его в отдельной комнате. Так ему будет проще отдохнуть, а остальным — сократить близкие контакты. Договоритесь, кто принесёт заболевшему воду, еду и необходимые вещи. Если помощь нужна часто, ухаживать за ним по возможности может один человек. Остальным домочадцам стоит реже заходить в комнату без необходимости.
Отдельное пространство особенно важно, если дома живут пожилые родственники, маленькие дети или люди с ослабленным иммунитетом. При этом изоляция не должна лишать человека заботы. Оставайтесь на связи и следите за его самочувствием. Если отдельной комнаты нет, постарайтесь увеличить расстояние между заболевшим и остальными. В общей комнате помогут проветривание и хорошо прилегающие маски. На время болезни лучше отказаться от общих застолий и долгих посиделок рядом.
Зачем проветривать квартиру, если дома больнойСвежий воздух помогает уменьшить концентрацию вирусных частиц в помещении. Поэтому проветривать стоит не только комнату заболевшего, но и общие пространства, где семья проводит время. Открывайте окна, когда это возможно и безопасно. Учитывайте погоду и самочувствие домашних: во время проветривания можно перейти в другую комнату или теплее одеться. Если дома работает очиститель воздуха, он может дополнить приток свежего воздуха. Однако не стоит рассчитывать только на один прибор или только на открытое окно. Лучше сочетать проветривание с другими мерами защиты.
Нужно ли носить маску домаМаска может пригодиться, когда заболевшему приходится находиться рядом с другими людьми: например, во время ухода или при выходе в общую комнату. Она должна закрывать нос и рот и плотно прилегать к лицу. Если здоровый человек ухаживает за близким, ему тоже можно надеть подходящую маску или респиратор.
Но маска не заменяет расстояние и проветривание. Если есть возможность сократить время близкого общения, лучше ею воспользоваться. При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя. После использования салфетку нужно выбросить, а руки — вымыть. Такой привычки стоит придерживаться всем членам семьи.
Как мыть руки и убирать общие поверхностиМойте руки с мылом после ухода за заболевшим, посещения туалета, контакта с использованными салфетками и перед приготовлением еды. Не забывайте об этой привычке и перед приёмом пищи. Уделяйте мытью не менее 20 секунд. Намыльте ладони, тыльную сторону кистей, участки между пальцами и область вокруг ногтей, затем смойте пену водой. При норовирусной инфекции средство для обработки рук не заменяет мыло и воду.
Обратите внимание на предметы, к которым часто прикасаются все домашние: дверные ручки, выключатели и другие общие поверхности. Регулярно очищайте их, особенно если ими пользуется заболевший. Для уборки и обеззараживания применяйте средства по инструкции производителя. Выделите заболевшему личное полотенце. Не пользуйтесь одной зубной щёткой, стаканом или столовыми приборами. После еды мойте посуду обычным способом и не забывайте о чистоте рук.
Как защитить семью при рвоте и диарееКишечные симптомы требуют отдельного внимания. Одна из возможных причин рвоты и диареи — норовирусная инфекция. Она легко распространяется через загрязнённые руки, еду и поверхности. При этом по одним симптомам нельзя точно определить возбудителя: при необходимости диагноз установит врач. Если человека тошнит или у него диарея, по возможности поручите приготовление еды другому члену семьи. При норовирусной инфекции заболевшему рекомендуют не готовить для других и не ухаживать за ними как минимум 48 часов после исчезновения симптомов.
Особенно тщательно мойте руки с мылом после туалета, уборки и ухода за близким. Напоминайте об этом детям и помогайте им соблюдать гигиену. Если рвотные массы или кал попали на пол либо другую поверхность, уберите загрязнение сразу. Наденьте одноразовые или резиновые перчатки, используйте бумажные полотенца и выбросьте их в пакет. Затем очистите и обработайте поверхность средством, подходящим против норовируса, по инструкции на упаковке. После уборки вымойте руки с мылом.
Загрязнённую одежду и постельное бельё стирайте, не встряхивая. Используйте моющее средство и подходящий для ткани режим с горячей водой. После контакта с такими вещами снова вымойте руки. Даже после улучшения самочувствия не стоит забывать о гигиене: норовирус может распространяться и после того, как симптомы прошли.
Когда можно вернуться к обычному общениюПри респираторной инфекции ориентируйтесь не только на число дней, но и на состояние человека. Медицинские центры по контролю и профилактике заболеваний рекомендуют возвращаться к обычным делам, когда симптомы в целом идут на спад, а температуры нет как минимум сутки без жаропонижающих средств.
После этого риск передачи инфекции может сохраняться. Поэтому в следующие пять дней рекомендуют уделять дополнительное внимание проветриванию и гигиене, соблюдать дистанцию и при необходимости носить маску рядом с другими людьми. Особенно разумно поберечь родственников, для которых инфекция может представлять большую опасность.
Если врач установил конкретный диагноз и дал другие рекомендации, следуйте его советам. Сроки ограничений могут зависеть от заболевания и обстоятельств.
Когда нужно обратиться к врачуНе стоит пытаться поставить диагноз только по температуре или кашлю: похожие симптомы встречаются при разных заболеваниях. Если состояние вызывает тревогу, симптомы усиливаются или заболевший входит в группу риска, свяжитесь с врачом. Он оценит ситуацию и подскажет, нужны ли обследование и лечение.
При затруднённом дыхании, боли или давлении в груди, спутанности сознания нужна срочная медицинская помощь. При рвоте и диарее важно следить за признаками обезвоживания, особенно у детей и пожилых людей. Если человек не может пить или его состояние ухудшается, не откладывайте обращение за помощью.
Главное правило для семьи — действовать спокойно и сообща. Отдельное место для отдыха, свежий воздух, чистые руки и внимание к самочувствию близкого помогут снизить риск заражения и поддержать заболевшего.