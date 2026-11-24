24 ноября 2026, 12:01

Врач Уайли: японская ходьба помогает сохранить здоровье сердца, костей и сосудов

Фото: iStock/gbh007

Ходьба может помочь снизить давление, сохранить молодость сосудов и здоровье костей. Такой способ улучшить важнейшие функции организма в любом возрасте назвала врач общей практики Сюзанна Уайли.