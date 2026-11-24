Врач назвала простой способ снизить давление и сохранить молодость сосудов
Ходьба может помочь снизить давление, сохранить молодость сосудов и здоровье костей. Такой способ улучшить важнейшие функции организма в любом возрасте назвала врач общей практики Сюзанна Уайли.
По ее словам, которые приводит издание HuffPost, ощутимую пользу сердцу и сосудам приносит регулярная получасовая прогулка. Не мене полезна ходьба и для костей с суставами.
Специалист отметила, что регулярная физическая активность помогает поддерживать здоровый вес, а также укрепляет мышцы и кости. В пожилом возрасте она служит важнейшей профилактикой остеопороза и способствует сохранению подвижности.
Доктор обратила внимание на результаты недавних исследований: дополнительный эффект дает так называемая японская ходьба — когда каждые три минуты обычный шаг чередуют с высокоинтенсивным. Считается, что такой метод приносит сердцу и сосудам еще больше пользы. Впрочем, добавляет Уайли, любая физическая активность благотворно сказывается на осанке, дыхании и осознанности.
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