Психолог объяснил, почему современная молодежь не хочет рожать детей

01 сентября 2026, 10:49

Психолог Деулин: нынешняя молодежь выбирает личный комфорт, а не создание семьи

Фото: iStock/Dmitry Ageev

Современная молодежь предпочитает личный комфорт и удовольствие, поэтому и не создает семьи. Дело не в финансовом благополучии. Так считает психолог, декан факультета экстремальной психологии МГППУ Дмитрий Деулин.





По его словам, сейчас принято считать, что на рождаемость в стране влияет именно материальная сфера, однако на сегодняшний день условия для создания семьи и бытовой комфорт намного выше, чем был 10–20 лет назад. Психолог обратил внимание на то, что в странах с низким уровнем дохода рождаемость, как правило, выше, чем в государствах с высоким доходом. Ключевую роль в этом вопросе оказывают менталитет и культурные особенности.



Эксперт добавил, что молодые люди все чаще предпочитают детям животных. Они дарят питомцам заботу и тепло, а также эмоции, которые могли бы направить на воспитание будущего поколения.





«Появление ребенка всегда требует жертвенности, аскезы, отказа от определенных свобод. Когда у человека превалируют установки на гедонизм, эгоизм и индивидуализм, они вступают в конфликт с традиционными ценностями и инстинктами родительства», — подчеркнул Деулин в разговоре с «Вечерней Москвой».